Пятый день голосования по конституции в Москве проходит без нарушений и сбоев

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ проходит в Москве штатно, без сбоев и нарушений. Об этом рассказал ТАСС в понедельник официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице Александр Асафов.

"Пятый день голосования по поправкам к конституции проходит без нарушений и сбоев. Все 3 608 участков открылись вовремя и в полном объеме, электронное голосование проходит в штатном режиме. Ночью все помещения для голосования прошли полную дезинфекцию. Обеззараживающим раствором обработали также санитарные комнаты, дверные ручки, выключатели и все поверхности", - сказал Асафов.

Он добавил, что ход голосования продолжают контролировать более 21,6 тыс. наблюдателей. Они работают по заранее составленному графику, так, чтобы на всех участках было обеспечено равномерное и полноценное наблюдение. Продолжает работу и группа разбора нарушений, ее участники собираются несколько раз в день для обсуждения разных ситуаций, возникающих на участках для голосования, при необходимости на участки выезжают мобильные группы.

"После выходных людей на участках станет больше. Обязательно надевайте маску и перчатки, когда пойдете голосовать. Но даже если вы придете без них, то все необходимые средства защиты вам выдадут на месте", - отметил Асафов, напомнив также о необходимости соблюдать социальную дистанцию.