График движения электричек на Киевском направлении изменится в июле

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Расписание электропоездов Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в июле в связи с работами по развитию инфраструктуры. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе МЖД.

"В июле изменится расписание некоторых пригородных поездов Киевского направления МЖД в связи с развитием инфраструктуры. Так, в ночь с 3 на 4 и с 10 на 11 июля (с 22:30 до 10:30) пройдут путевые работы, необходимые для строительства подземного тоннеля на станции Крекшино", - говорится в сообщении.

Кроме того, 5, 12 и 19 июля железнодорожникам предстоит переключить на постоянные оси первый, второй и третий главные пути на будущей новой станции Аминьевская, где уже построены две 300-метровые островные платформы и ведущий к ним подземный переход. В планах у железнодорожных строителей в этом году начать возведение вестибюля, который будет интегрирован со станцией Большой кольцевой линии метро Аминьевское шоссе.

"Обращаем внимание пассажиров, что в эти дни некоторые электропоезда, а 5, 12, 19 июля и аэроэкспрессы, выведут из расписания, изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. 5, 12 и 19 июля ряд поездов в сторону Москвы проследуют без остановки на станции Москва-Сортировочная. Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", - заключили в пресс-службе.