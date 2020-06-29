Новые пешеходные тротуары и переходы появятся в Москве в июле

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Новые пешеходные переходы и тротуары будут организованы в Москве к 1 августа, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Количество предложений, которые мы реализуем, постоянно увеличивается. Например, уже к 15 июля будет сделан пешеходный переход на 1-м Самотечном переулке, организован пешеходный тротуар на Суворовской площади у театра Российской армии (где планируем проработать и более глобальные изменения). До 1 августа мы создадим пешеходный переход и установим светофоры на Перовской улице, сделаем переходы у станции метро Улица Дмитриевского, на улице Адмирала Макарова, улице Маршала Захарова, 18, на Дубравной улице, 53, на улице Новопетровская, 1-м Карачаровском проезде (где со временем планируем обустроить полноценный тротуар) и на Нововоротниковском переулке", - сказал заммэра Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.

Он подчеркнул, что организация движения в мегаполисе - это сложная задача, при решении которой необходимо учитывать мнение профессионалов и жителей города. "Появится новый пешеходный переход у метро Семеновская и на Новоясеневском проспекте", - добавил Ликсутов.

Жители столицы могут прислать свои предложения по развитию городской инфраструктуры по адресу koordinator-codd@transport.mos.ru, в телеграм-бот @to_deptrans_bot, а также опубликовать в соцсетях с хештегом #цоддвработу.