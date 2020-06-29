Росгвардия задержала руферов, пытавшихся пробраться на крышу башни "Федерация" в Москве

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Сотрудники столичной Росгвардии задержали пятерых руферов, которые пытались пробраться на крышу башни "Федерация" в деловом центре "Москва-сити". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

"Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали пятерых экстремалов, которые пытались попасть на крышу башни "Федерация". В межрайонный отдел вневедомственной охраны по Центральному административному округу столицы поступил сигнал "тревога" из высотки в "Москва-сити". Представитель охранной организации сообщил прибывшим росгврадейцам, что несколько молодых людей незаконно проникли в здание и по лестнице поднимаются наверх. Спустя несколько минут при обследовании служебных помещений на 84-м этаже сотрудники вневедомственной охраны обнаружили пятерых нарушителей", - сказал собеседник агентства, отметив, что инцидент произошел накануне.

По его словам, задержанными оказались жители столицы в возрасте от 19 до 27 лет. "Молодые люди сказали правоохранителям, что хотели пофотографировать виды Москвы на крыше небоскреба. Для дальнейшего разбирательства задержанные переданы сотрудникам полиции", - заключил собеседник агентства.