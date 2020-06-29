Около 2 тыс. человек будут обеспечивать правопорядок на матчах РПЛ в Москве 30 июня

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. человек будут обеспечивать правопорядок на футбольных матчах в столице 30 июня. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В столице 30 июня 2020 года пройдут два матча 25-го тура Российской Премьер-лиги. <...> Для обеспечения правопорядка и безопасности в рамках подготовки и проведения футбольных матчей будет реализован комплекс организационно-практических мероприятий. Для охраны общественного порядка при проведении мероприятий планируется привлечь около 2 тыс. человек, в том числе на стадионе "Локомотив" свыше 700, а на "Арене ЦСКА" - свыше 1,2 тыс.", - сказали в департаменте.

Там уточнили, что Общественный порядок на матче "Локомотив" - "Крылья Советов" будут охранять около 350 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, более 200 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также порядка 200 сотрудников полиции и бойцов ОМОН. К выполнению задач по обеспечению безопасности в ходе московского дерби ЦСКА - "Спартак" будет привлечено около 650 работников частных охранных организаций и представителей контрольно-распределительных служб, 300 военнослужащих Национальной гвардии, около 200 полицейских и более 100 бойцов ОМОН.

"Во вторник на стадионах "Арена ЦСКА" и "Локомотив" будут сыграны матчи 25-го тура Российской Премьер-лиги сезона 2019/2020. В 18:00 столичный "Локомотив" примет самарские "Крылья Советов". А через два часа, в 20:00 начнется дерби с участием московских ЦСКА и "Спартака". <...> В целях антитеррористической безопасности спортивные объекты и прилегающая территория будут обследованы кинологами со служебными собаками, а также представителями ГУ МЧС России по городу Москве", - заключили в департаменте.