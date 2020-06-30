Более 75 тыс. человек посетили центры госуслуг в Москве в день открытия всех офисов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Все центры госуслуг в Москве возобновили работу 29 июня. За первый день учреждения посетили более 75 тыс. человек, об этом сообщили во вторник в пресс-службе центров "Мои документы".

"В понедельник, 29 июня, центры "Мои Документы" полностью вернулись к обычному режиму работы. Получить более 270 услуг можно по экстерриториальному принципу в любом из более 130 офисов. Забрать готовые документы можно именно в том центре, где было подано заявление. В первый день работы их посетили более 75 тыс. горожан", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, чаще всего москвичи обращались в центр района Южное Бутово - услуги получили более 1,6 тыс. человек.

"Предварительная запись через портал mos.ru сохраняется только на ряд услуг Госавтоинспекции, МВД и Росреестра, для получения которых и до режима самоизоляции была необходима предзапись. Со 2 июля для жителей ТиНАО возобновят работу территориальные подразделения центров госуслуг "Мои Документы", - говорится в сообщении.

Для безопасности горожан санитарно-эпидемиологические требования при посещении центров сохраняются. Специалисты обеспечены масками, перчатками и антибактериальными салфетками. В окнах приема установлены защитные стекла-экраны. В начале рабочего дня и затем каждые четыре часа сотрудникам измеряют температуру. Процедуру термометрии проходят и посетители. В центр не допускаются жители с повышенной температурой тела, а также те, кто не соблюдает масочно-перчаточный режим.