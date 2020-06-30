Режим работы столичных соцучреждений изменится 1 июля в связи с днем голосования

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Поликлиники, центры госуслуг, ЗАГСы изменят режим работы 1 июля в связи с днем голосования по поправкам к конституции. Об этом сообщается на информационном портале мэрии.

"Взрослые поликлиники 1 июля будут открыты с 09:00 до 16:00, а медицинскую помощь на дому будут оказывать с 08:00 до 20:00. Амбулаторные КТ-центры продолжат принимать пациентов круглосуточно, травмпункты при поликлиниках - по времени работы учреждения. Детям медицинскую помощь на дому будут оказывать с 09:00 до 15:00, а молочно-раздаточные пункты работают с 06:30 до 15:00. Центры госуслуг будут работать в обычном режиме с 08:00 до 20:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в офисах "Мои документы" районов Некрасовка и Старое Крюково временно приостановят прием заявителей, потому что там расположены избирательные участки. 1 июля в этих центрах будет доступна только одна услуга - получение готового российского паспорта. Отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания 1 июля будут работать по ранее поданным заявлениям и предварительной записи. Будут закрыты Бабушкинский, Замоскворецкий, Новофедоровский, Ухтомский и Архивно-информационный отделы ЗАГС, а также Дворец бракосочетания № 4.

Центры социального обслуживания 1 июля не принимают посетителей. Москвичи смогут по телефону получить помощь юриста или психолога и проконсультироваться по вопросам предоставления социальных услуг. Доставлять продукты и лекарства будут в случае экстренной необходимости, уточняется на портале мэрии.

Главархив Москвы, центры "Моя карьера" и семейные центры в день голосования не работают. В центре занятости населения "Моя работа" будут доступны онлайн-услуги и дистанционные сервисы. Например, можно будет подать заявку на содействие в поиске работы, регистрацию в качестве безработного, профессиональное переобучение и переквалификацию, профтестирование. Также можно будет заказать справки о постановке на учет в качестве безработного, социальных выплатах в период безработицы, регистрации или отсутствии регистрации в органах службы занятости населения города.