Более 3,6 тыс. пассажиров воспользовались новой станцией метро "Славянский бульвар" МЦД

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Новый городской вокзал "Славянский бульвар" открылся 29 июня между станциями Кунцевская и Фили МЦД-1. За первый день работы станцией "Славянский бульвар" воспользовались более 3,6 тыс. пассажиров, сообщила во вторник пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

"Уже в первый день работы станция показала свою востребованность у пассажиров: 3,6 тыс. пассажиров за день - очень хороший результат. Так, например, станцией Волоколамская МЦД-2, открытой в ноябре 2019 года, в первый день воспользовались 2 тыс. человек. Станция "Славянский бульвар" вошла в состав нового транспортно-пересадочного узла в Западном административном округе. Она улучшила транспортную доступность для жителей района Фили-Давыдково", - говорится в сообщении.

Пассажиры, следующие из области, теперь могут совершить пересадку на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии метро и "Аэроэкспресс", не доезжая до Белорусского вокзала. Ежедневно новым ТПУ смогут пользоваться более 150 тыс. человек.

На остановочном пункте построили две платформы, уникальный навес, защищающий пассажиров от осадков и ветра, а также новый пешеходный тоннель под железнодорожными путями. По сравнению с предыдущим переходом он стал шире, в нем установили турникеты и билетные терминалы. Пересесть на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии метро пассажиры могут, не выходя на улицу. На станции создана безбарьерная среда - для выхода в город и на платформы установили эскалаторы и лифты, уточнила пресс-служба.

Сейчас на МЦД-1 и МЦД-2 работают 59 станций, с 20 из них можно пересесть на метро и Московское центральное кольцо (МЦК). В будущем количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27.