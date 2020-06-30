Восемь человек задержаны после драки на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали восемь человек, которые устроили драку на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Конфликт на бытовой почве перерос в драку на улице Пестеля в районе дома 1. В ней приняли участие восемь человек. Нарушители задержаны", - сказал собеседник агентства, добавив, что инцидент произошел в понедельник вечером.

Информацию о конфликте ТАСС также подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МВД России по Москве. "Накануне в 21:50 мск поступило сообщение о конфликте по адресу: улица Пестеля, 1. Прибывшими на место полицейскими установлено, что на бытовой почве произошел конфликт между группой граждан. Они были доставлены в полицию", - сказал собеседник агентства.

В главке добавили, что в отношении правонарушителей составлены административные протоколы по статье о мелком хулиганстве.