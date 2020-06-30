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Генпрокуратура РФ возобновляет прием предпринимателей в Москве с 7 июля

Прием организован для оказания предпринимателям помощи по правовым вопросам и реализации их права на личное обращение в органы прокуратуры

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ с 7 июля возобновит проведение приема предпринимателей в связи с частичным снятием в Москве ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

"Мероприятие будет проводиться в рабочее время в первый вторник каждого месяца, начиная с 7 июля, в здании Генеральной прокуратуры РФ по адресу: Москва, Благовещенский переулок, дом 10", - сообщает Генпрокуратура.

Прием организован для оказания предпринимателям помощи по правовым вопросам и реализации их права на личное обращение в органы прокуратуры РФ. При этом в прокуратурах субъектов также продолжает функционировать и ежедневный прием обращений предпринимателей в режиме видеоконференции.

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