Почти 800 человек посетили музеи Москвы за первые сутки после снятия ограничительных мер

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Музеи Москвы за первые сутки после снятия ограничительных мер посетили 784 человека. Об этом сообщил во вторник председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов радиостанции "Говорит Москва".

"У нас музеи открылись 16 июня, по электронной записи их посетили 784 человека (за первые сутки - прим. ТАСС)", - сказал он.

Герасимов отметил, что большая посещаемость наблюдается у музеев, расположенных рядом с парковыми территориями. "Первый день - не показатель. Очевидно, что статистика посещаемости будет расти", - добавил он.

При этом Герасимов подчеркнул, что работа музеев должна налаживаться постепенно, "чтобы не было ажиотажа, не было скопления [людей]".

Мэр Москвы Сергей Собянин 8 июня сообщил, что музеи и выставочные залы могут открыться с 16 июня (при условии посещения по электронным билетам). Они будут обязаны соблюдать ограничения по одновременному количеству посетителей. Посетителей просят не забывать о масках, перчатках и социальной дистанции. Также музеям рекомендовано продавать билеты по сеансам, чтобы избежать скопления людей.