В Москве подтвердились только единичные сообщения о нарушениях при голосовании

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Восемь из 426 сообщений о нарушениях в ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ подтвердились в Москве. Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием в столице Александр Асафов.

"Сегодня идет шестой день голосования, общественный штаб продолжает работать, контролировать ситуацию, интенсивно работают группа разбора, видеонаблюдение и кол-центр. Серьезных нарушений на данный момент не установлено, все проходит в штатном режиме. <...> Рассмотрено 426 обращений, по ним установлено порядка восьми подтвержденных нарушений, достаточно резонансных, например, попытки повторного голосования", - сказал Асафов.

Он добавил, что кол-центр штаба ежедневно принимает около 4,5 тыс. звонков по различным уточняющим и организационным вопросам о голосовании. Порядка 21,6 тыс. наблюдателей работают на участках, происходит тщательный мониторинг сообщений СМИ и в социальных сетях.