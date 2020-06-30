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Пандемия коронавируса нового типа
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В Москве умерли еще 35 пациентов с коронавирусом

Всего в столице умер 3 831 человек с коронавирусом

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Еще 35 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли в Москве за сутки. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 

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"В Москве скончались 35 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе. 

Всего за время пандемии в столице умер 3 831 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, значительно улучшилась. Всего в городе выявлено 221 598 случаев заражения, из них 745 за последние сутки. Выздоровели 150 397 человек. Число выздоровевших за сутки вновь превысило количество заразившихся и составило 2 295. Максимальное число выписавшихся в Москве после коронавируса за сутки на данный момент пришлось на 26 мая - 8 033. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.

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