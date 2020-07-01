В Москве еще 3 тыс. коек планируют вывести из работы с коронавирусными пациентами

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Еще 3 тыс. инфекционных коек в стационарах в Москве выведут из работы с пациентами, заразившимися новой коронавирусной инфекцией. Об этом в среду сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Эпидемиологическая ситуация в городе стабильно улучшается, поэтому, с учетом имеющегося резерва в виде созданных временных госпиталей, мы продолжаем процесс обратного перепрофилирования медучреждений города. На этой неделе принято решение о выведении еще 3 тыс. коек городских, федеральных и частных стационаров из работы с коронавирусом. <...> Таким образом, уже более половины всего коечного фонда, подготовленного для лечения пациентов с коронавирусом, вернется к нормальной работе", - сказала Ракова.

По ее словам, к плановому режиму работы планируют подготовить больницы имени Юдина, имени Виноградова, имени Спасокукоцкого, имени Иноземцева, имени Боткина. К работе в стандартном режиме также вернутся федеральные и частные медучреждения - ЦКБ "РЖД-Медицина", Федеральный научно-клинический центр ФМБА России, Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна, Университетскую клиническую больницу №2 Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, Медико-санитарную часть МВД России по Москве и НМИЦ радиологии Минздрава России.

Она добавила, что в связи с временным санитарным стандартом койки в палатах будут установлены менее плотно. В помещениях предусмотрят дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха. Госпитализация пациентов будет проходить через отдельный вход здания медучреждения, с интервалом между пациентами не менее 15 минут и проведением дезинфекции. Кроме того, пациенты будут проходить тестирование на коронавирусную инфекцию.