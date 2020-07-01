В Москве отреставрируют памятник Горького в 2021 году

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Памятник Максиму Горькому в столице планируют отреставрировать в 2021 году. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы в среду.

Он находится на территории Института мировой литературы имени А. М. Горького Российской академии наук. Автором памятника является легендарная скульптор Вера Мухина.

"Сегодня исполняется 131 год со дня рождения выдающегося советского скульптора-монументалиста Веры Мухиной. Более десятка ее уникальных произведений украшают столицу, и наверняка горожане с легкостью вспомнят не один памятник ее авторства. Специалисты-реставраторы регулярно проводят мониторинг состояния каждого монумента. В следующем году запланирована комплексная реставрация памятника Горькому на Поварской улице", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамент культурного наследия Алексея Емельянова.

Открытие памятнику Горькому состоялось 11 января 1956 года. Это скульптурное изображение писателя в полный рост, выполненное из бронзы. Руки за спиной. Поворот головы, поза, развевающийся плащ - все это создает динамику образа. Скульптура установлена на тонкий бронзовый плинт и помещена на гранитный постамент кубической формы.

Это не единственный памятник Горькому, который создала Вера Мухина. Самая известная работа, в которой она принимала участие, - монумент писателя, установленный перед Белорусским вокзалом. В 2017 году, после почти 12-летнего нахождения в парке искусств "Музеон", его вернули на первоначальное место.

О скульпторе

Вера Мухина (1889-1953) - русская художница, советский скульптор-монументалист. Училась в Москве и в Париже. В 1935-1937 годах по ее эскизам был создан монумент "Рабочий и колхозница", который предназначался для советского павильона на Всемирной выставке в Париже, спроектированного Борисом Иофаном, и множество других памятников в столице, ставших легендарными.