Программа "Поступи в колледж онлайн" пройдет в Москве в июле и августе

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Цикл мероприятий о приемной кампании 2020 года в учебные заведения проведут для школьников Москвы в июле и августе. Благодаря программе "Поступи в колледж онлайн" ребята смогут узнать о востребованных специальностях, сообщили в субботу на официальном сайте мэра Москвы.

"В июле и августе учеников 9-11-х классов столичных школ приглашают принять участие в программе "Поступи в колледж онлайн". Это часть проекта "Профессиональные каникулы". Каждый из четырех потоков программы будет длиться неделю, а первый стартует уже 4 июля", - говорится в сообщении.

Для школьников проведут профориентационные тестирования, также специалисты составят карту профессиональных интересов, а затем узнают о предложениях рынка труда, подходящих именно им. Кроме того, участники познакомятся с представителями столичных колледжей, которые расскажут об особенностях поступления в этом году.

"Среди партнеров программы колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26, Московский государственный образовательный комплекс, колледж сферы услуг №3, колледж Всероссийского государственного университета юстиции, а также Институт среднего профессионального образования имени К.Д. Ушинского", - говорится в сообщении.

Ранее проект проходил в мае 2020 года. Тогда для школьников провели несколько вебинаров о том, как поступить в колледжи Москвы. Программа "Поступи в колледж онлайн" входит в цикл мероприятий городского образовательного проекта "Субботы московского школьника". Чтобы принять участие в программе, достаточно зарегистрироваться онлайн на их официальном сайте.