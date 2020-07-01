Ресторанам и кафе в Москве порекомендовали закрыть летние веранды из-за грозы и ветра

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Гроза и ветер с порывами до 20 м/с ожидаются в Москве в ближайшее время, в связи с этим ресторанам и кафе рекомендуется закрыть свои летние веранды, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы столичного департамента торговли и услуг.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению ФГБУ ЦУГМС о том, что в Москве 1 июля ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра с порывами до 20 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.