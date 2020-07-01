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Голосование по поправкам в конституцию

В Москве началась расшифровка результатов онлайн-голосования по поправкам к конституции

На расшифровку потребуется примерно 1,5 часа

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Процедура расшифровки результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) по поправкам к Конституции РФ началась в среду в территориальной избирательной комиссии ДЭГ, передает корреспондент ТАСС. Процедура займет примерно 1,5 часа.

"В системе онлайн-голосования голос каждого участника был зашифрован с помощью специального ключа. Теперь проведена сборка ключа расшифрования, он загружен в систему, и запущен процесс расшифровки голосов, которые были получены от граждан в блокчейн. Расшифровка займет 70-80 минут", - сообщил журналистам начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

 

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РоссияГолосование по поправкам в конституцию
Голосование по поправкам в конституцию
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