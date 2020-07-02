В Москве в четверг ожидаются переменная облачность и до 27 градусов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшой дождь и до 27 градусов тепла ожидают москвичей в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице температура воздуха составит от 25 до 27 градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 16 градусов.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах 23-28 градусов. В ночь на пятницу температура может опуститься до плюс 13 градусов. В отдельных районах ожидается гроза. Желтый уровень опасности объявлен в Московской области с утра четверга и до позднего вечера из-за грозы.