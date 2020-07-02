Более 70 новых выставок появилось на портале "Музейная Москва"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Более 70 виртуальных выставок добавили на портал "Музейная Москва". Новые экспозиции представили музей-панорама "Бородинская битва", Дарвиновский музей, "Мультимедиа-арт-музей", Галерея Александра Шилова, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

"За последние полтора месяца на портал "Музейная Москва онлайн" добавили еще более 70 виртуальных выставок. Новые экспозиции представили музей-панорама "Бородинская битва", Дарвиновский музей, "Мультимедиа-арт-музей", Галерея Александра Шилова и другие площадки. Всего сайт пополнился более чем 7 тыс. онлайн-экспонатов: оцифрованными архивными фотографиями и живописными полотнами, снимками старинных скульптур и медалей", - говорится в сообщении.

Помимо этого, на портале "Музейная Москва онлайн" разместили новые выставки Музея К. Г. Паустовского, Дома Н. В. Гоголя, Государственного музея истории ГУЛАГа, Государственного музея В. В. Маяковского, Дома-музея Марины Цветаевой и Музея обороны Москвы.

Всего на сайте теперь доступно более 450 выставок и свыше 50 тыс. экспонатов. Среди них Музей моды, музей-усадьба "Останкино", Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, Центральный выставочный зал "Манеж" и Галерея Ильи Глазунова.