В Москве создано "Агентство креативных индустрий"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Правительство Москвы подписало распоряжение о создании в столице "Агентства креативных индустрий", которое будет заниматься созданием дополнительных рабочих мест в креативных индустриях и их продвижением за рубежом. Об этом сообщает в четверг пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, который является учредителем агентства.

"В столице учреждена автономная некоммерческая организация "Агентство креативных индустрий". Соответствующее распоряжение правительства Москвы подписано на этой неделе", - говорится в сообщении.

Как пояснил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, креативные индустрии долго ассоциировались со сферой культуры, в то время как сегодня это динамично развивающийся сектор экономики города.

"По последним данным, в столице работают около 100 тыс. креативных компаний и индивидуальных предпринимателей, в которых заняты более 400 тыс. человек. Совокупная выручка составляет свыше 3 млрд рублей", - приводит его слова пресс-служба.

Задачей агентства будет формирование условий для развития бизнеса и создание рабочих мест в креативных индустриях, поддержка их представителей, внедрение в отрасли инновационных разработок и продвижение на международном уровне. "Одной из ключевых задач агентства станет формирование позитивного имиджа Москвы как международного центра креативных индустрий, которые имеют серьезный потенциал для роста и увеличения своего вклада в развитие экономики города", - резюмировал Фурсин.

О планах по созданию агентства в апреле сообщил заместитель руководителя департамента Кирилл Ильичев. Креативные индустрии представляют собой сектор экономики, в основе продукта или услуги которого лежит индивидуальное творческое начало, навык или талант. Они создают продукт и рабочие места путем производства и использования интеллектуальной собственности. К креативным индустриям традиционно относят такие отрасли, как кино, анимация, мода, архитектура, искусство, фотография, телерадиовещание и реклама. В начале июня в столице создан первый креативный технопарк на базе Центра дизайна Artplay. В нем расположены более 400 компаний, работающих в сфере архитектуры, дизайна, рекламы, изобразительного искусства и других областях.