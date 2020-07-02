Власти Москвы заявили о более четких списках участников онлайн-голосования

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Точность списков участников онлайн-голосования в столице и оперативность во внесении в эти списки изменений обеспечена уже действующими и интегрированными базами данных ведомств Москвы. Об этом сообщил в интервью ТАСС начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

"При работе системы онлайн-голосования обеспечена интеграция данных городских ресурсов. К примеру, перед началом голосования, в последнюю минуту, мы исключили из реестров 55 умерших жителей Москвы и Нижнегородской области. <...> В традиционном голосовании за несколько часов до начала подобная выверка невозможна. А в онлайн-системе доступны данные современных сервисов ЗАГС и так далее. Например, гражданин поменял место жительства, и база уже знает об этом, а в книгах избирателей паспортные данные останутся прежними", - рассказал Костырко.

Он уточнил, что система онлайн-голосования разработана и администрируется специалистами департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы. "На данный момент нет команды, кроме ДИТ, которая могла бы этим заниматься - это самая состоятельная группа IT-специалистов, которые разбираются во всех применяемых технологиях, могут их эксплуатировать, нет других команд, которые могли бы обеспечить весь путь голосования - от входа в личный кабинет до шифрования. И здесь действует закон бизнеса, который выживает только при нужном уровне специализации и кооперации", - подчеркнул он.