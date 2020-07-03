{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

У допущенных к работе сотрудников пунктов ЕГЭ в Москве коронавирус не выявлен

По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, на сегодняшний день нет ни одного сотрудника, у которого была бы выявлена инфекция и который допущен к экзамену

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Все сотрудники столичных пунктов сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в столице были протестированы на коронавирус, к работе были допущены только те, у кого инфекция не выявлена. Об этом сообщила в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Все сотрудники пунктов, которые принимают Единый государственный экзамен, прошли в обязательном порядке тестирование на коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день нет ни одного сотрудника, у которого была бы выявлена инфекция и который допущен к экзамену", - сказала Ракова.

Она напомнила, что в этом году экзамен будут сдавать около 80 тыс. человек. В Москве на сегодняшний день развернуто 382 пункта сдачи ЕГЭ, большинство располагается в школах. В то же время в Москве есть пункты и в медицинских учреждениях, и на дому, чтобы дети, которые испытывают трудности, могли комфортно сдать экзамен.

Самыми востребованными экзаменами являются русский язык и математика, на третьем месте находится обществознание, его выбрала треть сдающих.

"Коронавирус наложил свои отпечатки на всю систему образования. Школам пришлось очень быстро перестраиваться. <...> Мы постарались максимально обезопасить школьное пространство", - добавила Ракова.

В новость внесены изменения (9:47 мск) - добавлена информация по тексту. 

Теги
Россия
Новые пешеходные переходы появятся на западе Москвы
Заммэра Максим Ликсутов сообщил, что переходы создадут уже к середине августа
Читать полностью