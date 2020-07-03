У допущенных к работе сотрудников пунктов ЕГЭ в Москве коронавирус не выявлен

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Все сотрудники столичных пунктов сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в столице были протестированы на коронавирус, к работе были допущены только те, у кого инфекция не выявлена. Об этом сообщила в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Все сотрудники пунктов, которые принимают Единый государственный экзамен, прошли в обязательном порядке тестирование на коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день нет ни одного сотрудника, у которого была бы выявлена инфекция и который допущен к экзамену", - сказала Ракова.

Она напомнила, что в этом году экзамен будут сдавать около 80 тыс. человек. В Москве на сегодняшний день развернуто 382 пункта сдачи ЕГЭ, большинство располагается в школах. В то же время в Москве есть пункты и в медицинских учреждениях, и на дому, чтобы дети, которые испытывают трудности, могли комфортно сдать экзамен.

Самыми востребованными экзаменами являются русский язык и математика, на третьем месте находится обществознание, его выбрала треть сдающих.

"Коронавирус наложил свои отпечатки на всю систему образования. Школам пришлось очень быстро перестраиваться. <...> Мы постарались максимально обезопасить школьное пространство", - добавила Ракова.

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