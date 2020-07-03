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Заммэра Москвы сообщил, что интенсивность осадков в городе достигает трети месячной нормы

В столице 300 аварийных бригад ГУП "Мосводосток" и 270 единиц техники устраняют последствия ливня

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Интенсивность дождя в отдельных районах Москвы достигает 30 мм в час, что сравнимо с третью месячной нормы осадков. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Сегодня вечером на столицу обрушился сильный ливень, который сопровождается порывами ветра и местами градом. В отдельных округах интенсивность осадков достигает 30 мм, что соответствует трети месячной нормы", - сказал Бирюков.

Он добавил, что в настоящее время в Москве работают 300 аварийных бригад ГУП "Мосводосток" и 270 единиц техники. Они стараются оперативно убрать скапливающуюся из-за сильного ливня воду.

Бирюков добавил, что синоптики заранее предупреждали о непогоде в московском регионе, поэтому все городские службы были переведены в режим повышенной готовности. Также на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов.

Заммэра призвал москвичей не выходить из домов без особой необходимости, а при выходе на улицу не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них машины.

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