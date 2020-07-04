Облачная погода, дождь и до 27 градусов тепла ожидаются в Москве 4 июля

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, дождь, местами гроза и до плюс 27 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 25-27 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 16 градусов.

Ветер западный, 5-10 м/с, при грозе - до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба. В связи с возможным ухудшением погоды 4 июля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 23-28 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 13 градусов.