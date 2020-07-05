Банк вакансий центра занятости Москвы вырос в июне на 5 тыс. предложений

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Банк вакансий центра занятости "Моя работа" пополнился 5 тыс. предложений с начала июня. Новых сотрудников ищут строительные компании, производственные предприятия, салоны красоты и другие, сообщается в воскресенье на портале мэрии.

"С улучшением эпидемиологической ситуации и постепенным снятием ограничительных мер жизнь города начала возвращаться в офлайн: возобновилась работа строительных компаний, производственных предприятий и организаций, открылись магазины, кафе и рестораны, фитнес-центры и салоны красоты. Соответственно, ожил и рынок труда по этим направлениям - уже в начале июня банк вакансий центра занятости увеличился на 5 тыс. предложений от работодателей вышеперечисленных сфер. Сейчас в нем 50 тыс. вакансий, и число их продолжает расти", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Так, строительные организации ищут каменщиков, инженеров, монтажников связи (кабельщиков), электромонтажников по кабельным сетям и подсобных рабочих. Подобных вакансий в банке центра - больше 700. Требуются сотрудники и в сфере жилищно-коммунального хозяйства: дворники, уборщики производственных и служебных помещений, электромонтеры, рабочие зеленого хозяйства. Таких вакансий - около 1,5 тыс. Производственные предприятия ищут водителей, грузчиков, слесарей механосборочных работ, электриков, слесарей-сантехников.

"Около 40 работодателей из индустрии общественного питания сейчас предлагают более 500 вакансий. Больше всего требуется поваров - 29% от общего количества предложений центра в сфере общепита. Еще нужны официанты, бармены, бариста, кондитеры, пекари и мойщики посуды. В бьюти-индустрии требуются парикмахеры, специалисты по маникюру, визажисты, косметологи", - отметила вице-мэр.

Сейчас услуги центра "Моя работа" оказывают очно и без предварительной записи в офисах "Мои документы", но зарегистрироваться в качестве безработного можно только онлайн. На сайте центра также можно подать онлайн-заявку на содействие в поиске работы, профессиональное переобучение и переквалификацию, профтестирование и помощь в открытии собственного дела.