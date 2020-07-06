Более 11,3 тыс. человек сделали прививку от клещевого энцефалита в Москве

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Прививки от клещевого энцефалита в Москве с начала 2020 года сделали более 11,3 тыс. человек. Об этом сообщили в понедельник на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

"В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита лицам, выезжающим на эндемичные территории, в медицинских организациях департамента здравоохранения города Москвы проводятся бесплатные профилактические прививки. В этом сезоне с 01.01.2020 по 02.07.2020 против клещевого вирусного энцефалита привито 11 373 человека, из них 5 401 - дети", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за 27-ю неделю текущего года на территории Москвы зарегистрировано 26 случаев присасывания клещей. В основном они произошли при посещении Национального парка "Лосиный остров", Измайловского лесопарка, парка "Серебряный бор", природного комплекса Зеленограда и на территории дачных участков в Новой Москве.

"Основные случаи обращений москвичей в медицинские организации столицы связаны с укусами клещей, которые произошли в Московской области (395 случаев), а также в Владимирской, Калужской, Костромской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, в республиках Северная Осетия, Карелия, в краях Краснодарском, Ставропольском - 187 случаев", - говорится в сообщении.