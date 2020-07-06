Велосипедисты совершили более 100 тыс. поездок на электропоездах ЦППК с начала года

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Более 100 тыс. пассажиров с велосипедами воспользовались электропоездами Центральной ППК с начала года. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе компании.

"Для удобства пассажиров, в период меньшего пассажиропотока, можно провезти двухколесный транспорт бесплатно. С начала года в поездах ЦППК перевезли более 100 тыс. велосипедов", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в пригородных электропоездах можно провозить велосипеды бесплатно ежедневно с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 6:00. В остальное время стоимость провоза 60 рублей при дальности пути до 100 км и 120 рублей - при дальности пути более 100 км. Провоз в границах МЦД бесплатный в любое время, достаточно оформить бесплатный билет в кассах на станциях.

С 12 мая в общественном транспорте обязательно ношение масок и перчаток. Приобрести эти защитные средства можно в билетных кассах на станциях компании и у кассиров-контролеров во время поездки.