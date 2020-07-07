Ликсутов: лестничные сходы на 30 станциях московского метро отремонтировали за три года

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Ремонт 60 лестниц на 30 станциях Московского метрополитена провели в 2018-2020 годах. Лестничные сходы ремонтировали по очереди, чтобы не закрывать вестибюли и переходы станций, сообщил ТАСС во вторник заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Более 60 лестниц отремонтировано в московском метрополитене в 2018-2020 годах в рамках работ по благоустройству подземных переходов. Ремонт провели на 30 станциях, в том числе "Охотный ряд", "Пушкинская", "Чеховская", "Войковская", "Тушинская", "Улица Академика Янгеля", "Печатники", "Преображенская площадь", "ВДНХ", "Ботанический сад", "Улица 1905 года" и других", - сказал Ликсутов.

Он уточнил, что лестницы ремонтируют по очереди, чтобы не закрывать вестибюли и переходы станций и не создавать неудобств для пассажиров. При ремонте сходов используют натуральный гранит для ступеней, бетон и прочные металлические каркасы - для основания конструкции. Ступени на открытых лестничных сходах оснащают системой подогрева, чтобы в холодную погоду на них не скапливались вода и снег.

"Ремонтировать лестницы, ведущие из подземных переходов метро в город, начали в 2013 году. Многие из них были повреждены из-за перепадов температур, осадков, а также нагрузок в связи с высоким пассажиропотоком", - заключил Ликсутов.