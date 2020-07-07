Движение перекрыли на съезде с ТТК в Москве из-за возгорания складских помещений

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Водителям в Москве рекомендовали выбирать пути объезда из-за перекрытия движения на съезде с Третьего транспортного кольца (ТТК) из-за возгорания складских помещений. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения.

"Возгорание в складских помещениях по адресу 2-й Сетуньский проезд, 3. Перекрыто движение на съезде с ТТК (внешняя сторона) на 1-й Сетуньский проезд", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте работают оперативные службы. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Также перекрыто движение транспорта в районе дома 12к2 по Второму Сетуньскому проезду в сторону ТТК.

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