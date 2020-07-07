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Более 1,2 тыс. человек обеспечат порядок на матче "Спартак" - "Локомотив" в Москве 8 июля

Стадион "Спартак" и прилегающая территория будут обследованы кинологами со служебными собаками, а также представителями МЧС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Свыше 1,2 тыс. человек будут обеспечивать общественный порядок на футбольном матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Локомотивом" в Тушине 8 июля, сообщили ТАСС во вторник в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

"На стадионе "Спартак" 8 июля в 20:30 в рамках 27-го тура РПЛ сезона 2019/2020 годов начнется встреча столичных команд "Спартака" и "Локомотива". <...> Для решения задач по охране правопорядка и безопасности при проведении матча планируется привлечь свыше 1,2 тыс. человек, в том числе около 600 сотрудников контрольно-распределительных служб, более 300 представителей Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также более 300 полицейских и бойцов ОМОН", - сообщили в пресс-службе.

Для обеспечения антитеррористической безопасности стадион и прилегающая территория будут обследованы кинологами со служебными собаками, а также представителями ГУ МЧС России по городу Москве.

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