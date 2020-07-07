Москвичей предупредили о грозе с градом и ветре до 20 м/с в ближайшие часы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о грозе с градом и порывах ветра до 20 м/с.

"В период с 18:30 до 22:00 7 июля по городу Москве местами ожидается кратковременный дождь, гроза, град, при грозе порывы ветра 15-20 м/с", - сказали ТАСС во вторник в пресс-службе главка.

В связи с непогодой в МЧС советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, при управлении автомобилем тщательно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, на улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Машины рекомендуется парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. "Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра", - призвали в ГУ МЧС.

Накануне ГУ МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о грозе, ливне с градом и ветре до 22 м/с в течение вторника и среды (7-8 июля). Ранее 7 июля источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что ветер во время непогоды повалил на территории Московской области почти 60 деревьев и один рекламный щит, повреждены два автомобиля.