Нагрузка на работающие с заразившимися коронавирусом КТ-центры в Москве снизилась на 27%

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Анна Орел/. Специалисты зафиксировали снижение на 27% нагрузки на 16 КТ-центров в Москве, которые продолжают работать с заразившимися коронавирусом людьми. Об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель проекта оказания медицинской помощи на дому при ОРВИ и коронавирусной инфекции департамента здравоохранения столицы Алексей Безымянный.

По словам собеседника ТАСС, во время пандемии в городе работало 48 КТ-центров для проведения исследований на коронавирус, однако большую часть из них уже вернули к плановой работе. Он пояснил, что текущая эпидемическая обстановка, а также уровень загрузки в КТ-центрах позволяют планомерно сокращать их количество. Число выявляемых случаев заражения коронавирусом сейчас стабильно и почти неделю составляет около 600 в сутки.

"Нагрузка существенно снизилась, если в разгар пандемии количество КТ-исследований, которые проводились в столице за сутки, в среднем превышало 2 тыс., а иногда даже больше 4 тыс., то сейчас это порядка 600. Если брать снижение нагрузки на конкретный КТ-аппарат, то она сократилась примерно на треть. Кроме того, мы фиксируем и снижение нагрузки на действующие 16 КТ-центров, она снизилась на 27%", - сказал Алексей Безымянный.

Он отметил, что такого количества центров достаточно для диагностики всех пациентов с ОРВИ, симптомами пневмонии и коронавирусной инфекции. Они есть в 11 административных округах города, и при показаниях к проведению компьютерной томографии врач направляет пациента в действующий КТ-центр.

Алексей Безымянный напомнил, что КТ-центры были организованы по рекомендации клинического комитета. Благодаря их созданию удалось не только снизить нагрузку на приемные отделения стационаров, но и ускорить постановку диагноза пациентам. Как результат - раньше начинать лечение. Помимо компьютерной томографии, в каждом КТ-центре пациентам проводят дополнительные обследования: ЭКГ, общий и биохимический анализ крови, взятие биологического материала (мазок из зева и носа) на COVID-19, а также назначают и выдают пациентам бесплатные лекарства для лечения.

Обратное перепрофилирование

Кроме того, руководитель проекта также рассказал, что в зданиях поликлиник, где расположены КТ-центры, есть и другие структурные подразделения, например, отделения функциональной диагностики, терапевтические и специализированные отделения, которые на период работы КТ-центров были переведены в другие филиалы. Все они сейчас возвращаются в свои здания.

"При обратном перепрофилировании больших сложностей в целом не возникает. Ключевое, что происходит в зданиях, - это тщательная дезинфекция и тестирование сотрудников на коронавирус", - уточнил Алексей Безымянный.

Он добавил, что стоит продолжать соблюдать рекомендации по соблюдению дистанции и масочный режим, так как сокращение новых случаев заражения не означает, что коронавирус исчез.

"Сейчас самое главное - не терять бдительность и продолжать следовать простым правилам, которые помогут остаться здоровым: регулярно мыть руки, не трогать грязными руками лицо, стараться по возможности избегать скопления людей. Самое главное - продолжать соблюдать масочный и перчаточный режим, когда вы находитесь в общественном месте. Эта простая мера позволяет в разы снизить распространение коронавируса", - заключил Алексей Безымянный.