Эксперт: московская система образования успешно адаптировалась к пандемии коронавируса

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Московской системе образования удалось успешно пройти одну из стадий кризиса, которую вызвала пандемия коронавируса. Об этом в среду заявил руководитель департамента по образованию и навыкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Андреас Шляйхер на международной конференции "Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования".

"Позвольте поздравить с тем, что вы так успешно прошли через одну из стадий этого кризиса. Все работало так, как было запланировано, так, по крайней мере, происходило в Москве", - сказал он.

В целом, по словам представителя ОЭСР, опыт пандемии показал, что комбинация цифровых и очных методов обучения будет хорошей заменой существующей системе образования - так, уточнил Шляйхер, считает примерно половина входящих в ОЭСР стран. При этом, представитель Организации обратил внимание на то, что "технологические аспекты помогут усилить роль хорошего учителя, но технологии учителя не заменят".

В свою очередь, министр просвещения России Сергей Кравцов также отметил, что в сложившихся условиях "речь вообще может идти в целом о создании новой дидактики, которая позволит совмещать традиционное обучение и обучение с использованием информационных технологий". "И это должно работать вместе, не отдельно, но вместе. И, наверное, мы на пороге вот этой новой дидактики все вместе находимся, и пандемия, перевод массовый детей на домашнее обучение выявляют те проблемы и вопросы, которые надо решать", - добавил он.