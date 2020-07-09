Тестирование на антитела в Москве хотят провести более 5 тыс. организаций

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Более 5 тыс. организаций в Москве планируют провести тестирование своих сотрудников на антитела к коронавирусу. Работодатель берет на себя расходы по организации забора крови, а исследование проводится бесплатно за счет бюджета города, сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"В Москве продолжает набирать обороты удобный сервис для предприятий - работодатели могут провести тестирование своих сотрудников на антитела. Проект по созданию государственно-частного партнерства, когда город берет на себя расходы по проведению исследования, а работодатель - по забору крови, оказался востребован. Уже более 5 тыс. организаций заинтересовались этой возможностью и вышли с нами на связь, более чем с 600 организациями заключен договор, а свыше 150 уже протестировали сервис", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Для проведения такого исследования работодателю нужно выбрать одну из медорганизаций на сайте столичного департамента здравоохранения. По указанному там телефону можно будет узнать подробнее о заключении договора, а затем направить соответствующие документы. Работодатель вправе выбрать удобное место для проведения забора крови из вены: на территории своей компании или в поликлинике. Также с сотрудниками поликлиники можно обсудить дату и время.

Результаты исследования на антитела к коронавирусу будут доступны в электронных медкартах сотрудников в течение трех дней. В каждой организации будет выделен ответственный сотрудник, который также получит доступ к результатам, если на это будет получено согласие работников.