Новое здание Третьяковской галереи в Москве обеспечат электричеством с резервом

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Специалисты городских служб обеспечат электричеством новое здание Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"В настоящее время выполняется комплекс работ по технологическому присоединению музейного комплекса, выделенная мощность составит 1 780 кВт. В ближайшее время начнутся работы по монтажу устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики, каналов связи и передачи данных, системы учета электроэнергии", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

По его словам, для электроснабжения нового здания была построена распределительная трансформаторная подстанция, в которой уже частично смонтировано современное энергооборудование, в том числе установлены четыре трансформатора мощностью по 1 600 кВА каждый.

"Энергетики ведут работы по прокладке кабельных линий в историческом центре Москвы, поэтому перед стартом были тщательно изучены свойства грунта, расположение подземных коммуникаций. Работы ведутся максимально аккуратно, с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально направленного бурения", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что подстанция будет запитана от двух кабельных линий 10 кВ общей протяженностью 9 км. Музейный комплекс обеспечат электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии, напряжение автоматически будет подано по резервной.