В центре Москвы на Лесной улице появилась велополоса

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Велополосу организовали в центре Москвы на Лесной улице без ущерба для автомобильного движения и действующих парковок. По ней ежедневно передвигаются более 1,5 тыс. велосипедистов, сообщается в четверг в официальном Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"На Лесной появилась долгожданная велополоса! И главное, количество полос для автомобилей (по 1 полосе в каждую сторону) осталось таким же. Как и все существующие парковочные места они остались в полном объеме", - говорится в сообщении

В нем уточняется, что организация велополосы была заложена в проект реконструкции Лесной улицы, а также соседних Миусских переулков еще несколько лет назад. "В этом же году, когда мы запустили краудсорсинговый проект по сбору предложений жителей, к нам обратилось большое количество людей с просьбой организовать велополосу. Помимо запросов москвичей, мы сами видим, что на этой улице очень много велосипедистов - более 1,5 тыс. в сутки", - уточнили в пресс-службе.

Как отмечается в сообщении, велополоса пока во временном исполнении и отгорожена от автомобильной полосы делиниаторами. "Мы заботимся о всех наших жителях, вне зависимости от того, на каком транспорте они передвигаются. Создание безопасной транспортной инфраструктуры для нас - приоритет", - отметили в пресс-службе.