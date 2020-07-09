Пешеходное общественное пространство появилось в восточном административном округе Москвы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Пешеходное общественное пространство с 24 архитектурными формами в виде рабочих кабинетов появилось в восточном административном округе столице, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

"Новое пространство расположено вблизи жилого микрорайона на Амурской улице. Территорию планируют благоустроить: создать масштабный ландшафтный парк, установить деревянный амфитеатр для проведения мероприятий, встреч, чтения лекций и для работы с ноутбуком, а также создать многофункциональные спортивные площадки. Откроют также более 70 магазинов, ресторанов и кафе", - говорится в сообщении.

Архитектурные объекты для пешеходной зоны сделала компания, которая работала над детской площадкой "Салют" в Парке Горького. Она специализируется на литье нестандартных изделий из архитектурного бетона. Облицовку выполнили из бруса по индивидуальному заказу. Для кабинетов создана дизайнерская подсветка с несколькими вариантами освещения.

На территории уже появилась детская площадка с канатной дорогой, батутами и качелями, разработанная с учетом рекомендаций психологов по созданию развивающей среды. Все оборудование подобрано так, чтобы способствовать развитию моторики, координации и баланса, социальных и эмоциональных навыков.