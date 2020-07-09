Экскурсии и выставки возобновились в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Экскурсии, мастер-классы, выставки цветов и арт-объектов возобновились в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" после снятия ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила в четверг пресс-служба "Аптекарского огорода".

"После снятия ограничительных мер по борьбе с коронавирусом Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" открывает двери для всех желающих. В тропики вернулся всеми любимый хамелеон Финик, под открытым небом резвятся красноухие черепахи, японские карпы, коты и птицы. 11 июля состоится открытие Летней веранды для "выгула" кактусов и других суккулентов с несколькими тысячами редких растений засушливых местообитаний", - говорится в сообщении.

Также на свежем воздухе открылись новые экспозиции для взрослых и детей - Лабиринт из кустарников, Альпийский бельведер, Тактильный сад, Зеленая комната отдыха, работает детская экоплощадка. С 12 июля начнутся дневные мастер-классы для взрослых и детей по созданию украшений, мандал и других самых разнообразных вещей из цветов.

"Учебные экскурсии временно не проводятся, зато еженедельно будут проходить онлайн-экскурсии в Instagram с директором, ландшафтным архитектором и кураторами ключевых коллекций", - отмечается в сообщении.

В оранжерейном комплексе открылись выставки ботанических барельефов, самых эффектных насекомых со всего света и ботанической иллюстрации. Первые выставки растений лучших цветоводов Москвы можно будет посетить до 30 июля. Необыкновенной красоты розы, лилии и злаки посетители смогут увидеть до 17 июля, 21 и 22 июля пройдет выставка лилейников, а с 28 по 30 июля - выставка лилий и других цветов июля.

Сад открыт ежедневно с 10:00 до 22:00. Билеты продаются только онлайн на сайте.