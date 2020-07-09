В Москве началась подготовка теплосетей к новому отопительному сезону

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Коммунальные службы Москвы приступили к подготовке теплосетей города к новому отопительному сезону. Работы уже начались на 100 участках, сообщил в четверг заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и благоустройства Петр Бирюков.

"Всего в течение июля-августа будут проведены гидравлические испытания на 16,4 тыс. км тепловых сетей, в настоящее время начались работы на первых 100 участках общей протяженностью 1 732 км во всех административных округах", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что из-за работ по подготовке тепловых сетей к отопительному сезону в 13 тыс. зданий, в том числе в почти 7,5 тыс. жилых домов, сейчас нет горячей воды. Бирюков добавил, что также столичные энергетики при подготовке к осенне-зимнему периоду отремонтировали 118 тепловых пунктов, а также проводят работы по капитальному ремонту линий электропередачи.

"Сотрудники АО "Мосводоканал" провели профилактический осмотр 9,7 км водопроводных и 3,5 км канализационных сетей, отремонтировали 124 пожарных гидранта и более 4 тыс. колодцев. В свою очередь специалисты АО "Мосгаз" уже завершили профилактический ремонт 125 газорегуляторных пунктов и 450 км наружных газопроводов, реконструировали еще 25 км", - рассказал заммэра.

По его словам, к следующему отопительному периоду планируется подготовить более 73 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. многоквартирных домов. Все работы завершат до 1 сентября.