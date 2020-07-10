Переменная облачность и до 25 градусов тепла ожидаются в Москве 10 июля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 23-25 градусов. В ночь на субботу она может опуститься до плюс 12 градусов.

Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 9 градусов.