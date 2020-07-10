МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу осмотрел памятник архитектуры - Дом Наркомфина на Новинском бульваре после реставрации. Мэр отметил, что в Москве за последние годы отреставрировали около 1,5 тыс. памятников, многие из которых "были на грани того, что город их потеряет".

"Сегодня знаковый день для всех знатоков и любителей архитектурного наследия Москвы. Завершена реставрация знаменитого памятника эпохи конструктивизма - Дома Наркомфина. Это был, пожалуй, один из самых тяжелых объектов. Он даже, насколько я знаю, вошел в список 100 мировых объектов культуры, которые находились в списке объектов, которые могут быть утеряны. И это был бы, конечно, позор", - сказал Собянин.

По его словам, работа по реставрации объекта была тщательной и небыстрой, но в результате сделано практически невозможное: отреставрированы не только стены и интерьеры, удалось возродить уникальную жилую среду, в которой новаторские идеи архитекторов 1930-х годов соединены с современными стандартами комфорта. "Получился уникальный и интересный объект, выполненный в соответствии со всеми требованиями. И что важно - все квартиры уже проданы, то есть этот дом-памятник пользуется популярностью", - добавил мэр.

Согласно пресс-материалам, реставрация Дома Наркомфина - хороший пример возрождения исторических зданий, который будет тиражироваться и в других районах Москвы. Например, в ходе реализации программы реновации, которая предусматривает сохранение нескольких сотен жилых домов, имеющих историческую и архитектурную ценность, но находящихся в очень плохом состоянии.

О здании

Одним из самых ярких памятников эпохи конструктивизма является Дом Наркомфина - один из самых ярких памятников эпохи конструктивизма, жилой комплекс, построенный в 1928-1930 годах по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса для работников Народного комиссариата финансов СССР. В 1987 году Дом Наркомфина был взят под государственную охрану как объект культурного наследия регионального значения.

Здание состоит из двух корпусов - жилого и коммунального, его общая площадь составляет 5,2 тыс. кв. м, в том числе 870 кв. м - эксплуатируемые кровли. Жилой корпус - семиэтажное здание длиной 85 м и высотой 17 м. В торцах расположены лестничные пролеты, всего два на всю длину. Первый этаж нежилой, высотой 2,5 м, состоит из круглых столбов - элементов каркаса здания, что придает корпусу особенный вид "дома-корабля". На остальных этажах расположены квартиры.

Коммунальный корпус - почти кубическое четырехэтажное здание (сторона куба - 10 м). Каждые два этажа объединены между собой двусветными пространствами, обращенными на север и освещаемыми стеклянной стеной-экраном. Нижняя часть здания предназначалась под детский сад, верхняя - для столовой, помещений для отдыха и спорта. На плоской крыше здания была организована летняя терраса с металлической перголой.

Возможность приступить к комплексной реставрации Дома Наркомфина появилась в 2016 году после консолидации прав собственности на помещения в здании в руках единого собственника ООО "Лига Прав". В 2015-2016 годах был разработан проект реставрации памятника архитектуры, в качестве главного архитектора проекта был приглашен Алексей Гинзбург - внук архитектора Моисея Гинзбурга. Реализация проекта началась в апреле 2017 года. В ходе реставрации были демонтированы поздние надстройки и пристройки, воссоздана объемно-планировочная структура корпусов и историческая цветовая гамма фасадов.