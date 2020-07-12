Собянин: ситуация с пандемией подчеркнула важность дорожного строительства в Москве

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Многие жители Москвы в ситуации пандемии коронавируса пересели с общественного на личный транспорт, в связи с чем выросла нагрузка на дорожную сеть столицы. Это напоминает о том, что важно продолжать строить новые дороги в городе, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"К сожалению, у нас многие жители перешли с общественного транспорта на личный. Я думаю, что это временная история, но все равно сдвижка такая произошла. Потому что люди чувствуют себя более безопасно на личном транспорте, и загруженность дорог у нас сегодня будь здоров, тем более, что многие не уехали в отпуска. Это еще раз говорит о том, что мы должны продолжать заниматься дорожным строительством, особенно такими базовыми магистралями, как тот же [проспект] Генерала Дорохова, новая вылетная магистраль, Северо-Восточная хорда, Юго-Восточная хорда, Южная рокада", - сказал он в интервью передаче "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".

В июне после очередного этапа снятия введенных в столице в связи с коронавирусом ограничений в Центре организации дорожного движения правительства Москвы отмечали, что количество автомобилей на дорогах города достигло прошлогодних показателей.