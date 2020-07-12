МЧС распространило экстренное предупреждение из-за непогоды в Москве

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о том, что в ближайший час в столице ожидаются сильный дождь с грозой, град и усиление ветра до 17 м/с.

"В ближайший час с сохранением до конца суток 12 июля в городе Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе усиление ветра 12-17 м/с", - сказали ТАСС в пресс-службе главка.

В связи с непогодой в МЧС советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, при управлении автомобилем тщательно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, на улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Машины рекомендуется парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. "Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра", - призвали в ГУ МЧС.

Ранее в воскресенье ГУ МЧС России по Московской области предупредило о грозе с дождем, местами сильном, при грозе усилении ветра с порывами 12-17 м/с до конца дня.