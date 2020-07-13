Число велосипедистов на Лесной улице возросло на 29% после организации на ней велополосы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Организация временной велополосы на Лесной улице в центре Москвы увеличила ежесуточное количество велосипедистов на ней до 1,9 тыс., сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"Создание велополосы на Лесной улице во временном исполнении увеличило количество велосипедистов на Лесной на 29% (с 1,5 тыс. до 1,9 тыс. человек - прим. ТАСС). Часть велосипедистов ушли с тротуаров. Пока что мы позитивно оцениваем результат. Никаких затруднений для автомобилей из-за велополосы нет", - сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

9 июля он сообщил, что эту велополосу организовали без ущерба для автомобильного движения и действующих парковок во временном исполнении с помощью делиниаторов. Ликсутов отмечал, что организация велополосы была заложена в проект реконструкции данной улицы, а также соседних Миусских переулков еще несколько лет назад. В этом году в ходе краудсорсингового проекта по сбору предложений жителей, многие москвичи обратились с просьбой организовать велополосу на Лесной улице.