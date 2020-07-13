Московский Центр реабилитации инвалидов детства поможет в общении детям с аутизмом

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Московский центр реабилитации инвалидов детства "Наш солнечный мир" обновил приложение для детей с расстройствами аутистического спектра, которое помогает им учиться, а также общаться с родителями и другими людьми, сообщается в понедельник на портале мэрии.

"По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый 160-й ребенок в мире имеет аутизм. Причем цифры с каждым годом растут. Многие из таких детей все понимают, но говорить, к сожалению, не могут. Приложение "Аутизм: общение" открывает для них возможность общения с родными и педагогами, дает шанс на успешную социализацию", - приводятся слова основателя центра "Наш солнечный мир" Игоря Шпицберга.

В новой версии приложения появилась возможность самостоятельного добавления картинок - это могут делать родители или специалисты, которые занимаются с детьми. Кроме того, предметы можно фотографировать и самому озвучивать. Таким образом, обучение ребенка персонализируется, он изучает те предметы и понятия, которые необходимо знать именно ему. Еще одна функция приложения - коммуникатор, который позволяет ребенку озвучить свои желания и дает возможность для повторения и речевой имитации.

Приложение "Аутизм: общение" впервые появилось в 2012 году, сейчас вышла его улучшенная версия. Оно содержит более 150 изображений, по которым ребенок учится различать предметы, понятия и распределять их по категориям: животные, овощи и фрукты, буквы, числа, формы, цвета и так далее. Тренировка этих навыков помогает развивать речь у детей с аутизмом и другими нарушениями. Это первое приложение на русском языке, которое помогает детям с аутизмом общаться с окружающими и развивать навыки произвольной речи. Оно сможет помочь десяткам тысяч семей, в которых растут дети с расстройствами аутистического спектра.