В Москве закупили почти 300 единиц оборудования для оснащения лабораторий онкоцентров

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Около 300 единиц оборудования и 20 единиц комплектующих и принадлежностей были закуплены в рамках 13 контрактов для патоморфологических лабораторий в онкологических центрах города. Переоборудование провел столичный департамент здравоохранения, сообщила журналистам во вторник заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Важным этапом лечения пациентов с онкологией является своевременная диагностика - для этого мы активно наращиваем лабораторные мощности. Мы закупили почти 300 единиц оборудования и 20 единиц комплектующих и принадлежностей на общую сумму более 670 млн рублей. Новые приборы для проведения иммуногистохимических и молекулярно-генетических исследований получили лаборатории крупнейших онкологических центров", - рассказала Ракова.

Она уточнила, что новое оборудование направлено в Боткинскую больницу, городские клинические онкологические больницы №1 и №62, Московский клинический научный центр им. А. С. Логинова, больницу им. Д. Д. Плетнева, ГКБ №40. Также оборудование поставлено в Морозовскую детскую больницу. Лаборатории получили 11 станций вырезки гистологического материала и шесть современных гистологических процессоров для подготовки препаратов, взятых при биопсии для определения доброкачественных или злокачественных образований.

"Оснащение лабораторий городских онкологических центров - это один из этапов планового развития онкологической сети. Переоборудование морфологических и генетических лабораторий позволяет повысить точность диагностики и определения методов лечения, в том числе медикаментозной таргетной терапии. Современные приборы помогают специалистам определить природу опухолевой клетки и правильно подобрать лечение, которое воспринимает опухоль как мишень и поражает ее, не затрагивая соседние здоровые клетки", - пояснила заммэра.

По ее словам, среди поставленного в учреждения оборудования в лабораториях есть специальные аппараты, упрощающие подготовку исследуемых препаратов, например современные микротомы для приготовления срезов, лабораторные дозаторы, перемешивающие устройства и другие. Часть закупленного оборудования предназначена для оснащения рабочих мест сотрудников лабораторий - приобретено 78 микроскопов, 16 принтеров для маркировки гистологических кассет, 14 аппаратов для упаковки биологических образцов, семь лабораторных холодильников, четыре лабораторных вытяжных шкафа и другое.

"В декабре 2019 года в Москве был утвержден новый стандарт онкологической помощи. В рамках проекта на базе крупнейших городских стационаров организованы шесть многопрофильных онкологических центров с полным спектром клинических возможностей, среди которых диагностика, хирургическое лечение, лекарственная терапия, диспансерное наблюдение и другие. В период распространения коронавирусной инфекции плановая медицинская помощь пациентам с онкологией оказывалась в полном объеме. Итоговые показатели этой работы превысили прошлогодние примерно на четверть", - заключила Ракова.