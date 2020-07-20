Специалисты выявили в Москве в I полугодии на 18% больше самостроев, чем в прошлом году

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Число выявленных с января по июнь самостроев в Москве выросло на 18% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Госинспекция по недвижимости в Москве выявила 689 самовольных построек, это на 18% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Больше всего самостроя было выявлено в Центральном, Северном, Южном и Юго-Восточном административных округах столицы", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, несмотря на режим временных ограничений, по итогам первого полугодия Госинспекция по недвижимости показала рост основных показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Площадь выявленных самостроев в этом году составила 494 тыс. кв. м, что почти вдвое больше, чем за первые шесть месяцев в прошлом году.

Заммэра также добавил, что на 51% выросли объемы демонтажа незаконных построек, за шесть месяцев демонтировано 811 таких объектов общей площадью 312 тыс. кв. м. Здания, возведенные незаконно, зачастую не отвечают строительным нормам и могут угрожать здоровью и жизни граждан, демонтаж самостроя - это требование безопасности. При этом, почти 50% самостроев были снесены собственниками добровольно, это позволило городскому бюджету сэкономить 163,4 млн рублей.

"Эффективность работы ведомства в этом году существенно возросла, в первую очередь, благодаря использованию современных технологий дистанционной работы: две трети территории города были обследованы при помощи квадрокоптеров, камер городского видеонаблюдения, ортофотопланов, и это позволило охватить большие площади за меньшее время", - приводятся также в сообщении слова начальника госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского.

Он напомнил, что в первом полугодии 2020 года совместно с департаментом информационных технологий был запущен пилотный проект по внедрению систем искусственного интеллекта, который позволил увеличить долю выявления новых самовольных построек от количества обследованных объектов более чем в пять раз - с 15% до 78%.

Система видеонаблюдения

Как отметил в свою очередь начальник управления городского видеонаблюдения департамента информационных технологий Дмитрий Головин, алгоритмы системы видеонаблюдения на базе нейронных сетей имеют огромный потенциал для решения самого широкого спектра городских задач. Ежегодно городская система видеонаблюдения обрабатывает свыше 1,5 млрд часов видеоматериала в год, помогая фиксировать различные нарушения в содержании дворов, улиц и городской инфраструктуры.

"Именно поэтому очень важно, что органы исполнительной власти начинают принимать активное участие в формировании задач для искусственного интеллекта и внедрении новых алгоритмов, которые позволят городу выявлять и своевременно фиксировать иные нарушения в сфере землепользования, застройки и торговли", - пояснил он.

Точность выявления самостроя благодаря активному обучению нейронных сетей выросла минимум втрое и продолжает расти.