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Лучший объект реставрации по программе "1 рубль за 1 кв. м" выбрали в Москве

Лидер голосования стал чугунный павильон трамвайной остановки начала ХХ века в Тимирязевском районе

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Горожане во время голосования на портале "Активный гражданин" выбрали лучший объект реставрации по программе "1 рубль за 1 квадратный метр". Всего в опросе приняли участие более 208,5 тыс. человек, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, в котором москвичи высказались о программе сохранения культурного наследия "1 рубль за 1 квадратный метр". Всего в нем приняли участие 208 545 человек. Голосование состояло из двух вопросов", - говорится в сообщении.

Респонденты должны были оценить программу в целом. Согласно опросу, ее поддержали 73,94% участников. Из них 55,64% назвали ее полезной для города и привлекательной для инвесторов. Другие 18,3% считают, что она полезная, но не первоочередная. А 18,68% человек затруднились дать оценку, в свою очередь 7,38% заявили, что эта программа не нужна.

"Второй вопрос касался 13 лучших проектов реставрации зданий, реализованных с помощью инвесторов. Лидер голосования - чугунный павильон трамвайной остановки начала ХХ века в Тимирязевском районе Москвы. Он располагается по адресу: Красностуденческий проезд, владение 17. Его выбрали 21,6 % участников", - отмечается в сообщении.

На втором месте - главный дом усадьбы А. П. Сытина, построенный в начале XIX века. За него отдали голоса 13,39% человек.

О программе

Программа "1 рубль за 1 квадратный метр" действует в Москве с 2012 года. Согласно ее условиям, инвесторы арендуют полуразрушенные исторические здания, реставрируют их и уже после этого начинают выплачивать символический рубль за квадратный метр. Таким образом, город создает благоприятные условия для бизнеса и привлекает частные инвестиции в восстановление объектов культурного наследия.

"Реставрация в рамках программы льготной аренды "1 рубль за 1 квадратный метр" - всегда масштабная работа, ведь объекты культурного наследия, которые в нее попадают, находятся в аварийном состоянии. Инвесторы знают, что для перехода на льготную ставку аренды они обязаны полностью вернуть зданию его исторический облик. Специалисты приводят в порядок как фасады, так и интерьеры. Работы в таких зданиях могут проводиться только под контролем Мосгорнаследия по согласованной документации", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

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