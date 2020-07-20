В Третьяковке хотят провести ретроспективную выставку Борисова-Мусатова

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея задумывается о проведении ретроспективной выставки художника Виктора Борисова-Мусатова. Об этом сообщила журналистам в понедельник генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

"Зал Борисова-Мусатова [на этой выставке] навел меня на мысль, что надо подумать о ретроспективе Борисова-Мусатова", - сказала Трегулова на пресс-показе выставки "Предчувствуя ХХ век. Васнецов, Репин, Серов, Ге, Врубель, Борисов-Мусатов".

Виктор Мусатов родился в 1870 году в Саратове. В три года мальчик ушиб спину, и у него начал расти горб. Преодолевать жизненные трудности Мусатову всегда помогала живопись. Позднее он писал: "Когда меня пугает жизнь - я отдыхаю в искусстве".

В 1884 году Мусатова отдали в Саратовское реальное училище. Точные науки мальчику плохо давались, но по рисованию всегда были отличные оценки. Художники-педагоги Василий Коновалов и Федор Васильев отмечали талант юного ученика и советовали ему отправиться в Москву. В 1890 году Виктор Мусатов поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

Через год он перевелся в Петербургскую академию художеств. При поступлении он представился Борисовым-Мусатовым: вторая фамилия была производной от имени деда - Бориса Мусатова. С тех пор художник так и подписывал свои картины. В 1898 году уезжает в Париж, где учится у Фернана Кормона. Позднее из-за трудного финансового положения окончательно возвращается на родину.

Всего за жизнь художник создал более 75 полотен, среди которых "Автопортрет с сестрой", "Осенний мотив", "Мотив без слов", "Гармония", "Весна", "Водоем" и другие. Умер Борисов-Мусатов в возрасте 35 лет в 1905 году в Тарусе.